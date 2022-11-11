Криптобиржа FTX объявила о банкротстве в США
Криптобиржа FTX обанкротилась в США, об этом сказано в заявлении компании FTX Digital Markets, являющейся оператором криптовалютной биржи FTX.
В заявлении указано, что гендиректор криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку.
Ночью в четверг, 10 ноября, курс биткоина рухнул до уровня ноября 2020 года, до $15,8 тысячи. Однако днем он начал подниматься и к вечеру достигал $17,6 тысячи. Аналитики при этом прогнозируют дальнейший обвал криптовалюты. Эксперты JPMorgan Chase & Co считают, что курс биткоина может упасть до $13 тысяч.
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