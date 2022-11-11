Новости экономики

22:19 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Криптобиржа FTX объявила о банкротстве в США

20:18, 11.11.2022
Криптобиржа FTX объявила о банкротстве в США
Фото: pixabay.com

Криптобиржа FTX обанкротилась в США, об этом сказано в заявлении компании FTX Digital Markets, являющейся оператором криптовалютной биржи FTX.

В заявлении указано, что гендиректор криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку.

Ночью в четверг, 10 ноября, курс биткоина рухнул до уровня ноября 2020 года, до $15,8 тысячи. Однако днем он начал подниматься и к вечеру достигал $17,6 тысячи. Аналитики при этом прогнозируют дальнейший обвал криптовалюты. Эксперты JPMorgan Chase & Co считают, что курс биткоина может упасть до $13 тысяч.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансы

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок