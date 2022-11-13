Экс-гендиректор биржи FTX потерял все состояние
Соучредитель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял все состояние. Его размер насчитывал 16 миллиардов долларов. Об этом пишет агентство Bloomberg.
По информации издания, состояние Бэкман-Фрида на «пике» составляло около 26 миллиардов долларов. При этом во вторник бывший гендиректор биржи лишился 94% своих денег. Оно оценивалось в миллиард долларов.
— Все состояние бывшего соучредителя компании FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, составлявшее 16 миллиардов долларов, было потеряно, что стало одним из крупнейших случаев потери состояния в истории, — отмечает агентство.
11 ноября сообщалось, что криптобиржа FTX обанкротилась в США. Гендиректор криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку.
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