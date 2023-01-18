CNBC: обанкротившаяся криптобиржа FTX заявила о краже $415 млн хакерами

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX заявила, что хакеры вывели с ее счета $415 млн, сообщает телеканал CNBC.



Согласно докладу юристов и советников компании, хакеры $323 млн украли у международной компании FTX.com, еще $90 млн — из американского подразделения, $2 млн долларов вывели из хедж-фонда Alameda Research.

По данным телеканала, сумма ликвидных активов FTX, подлежащих взысканию, составляет $5,5 млрд. В нее включена также собственность основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида на Багамских островах, которая оценивается в сотни миллионов долларов.

Фото: flickr.com

FTX сообщила, что подала заявление о банкротстве в начале ноября, а ее основатель подал в отставку. Комиссия по ценным бумагам и биржам США устанавливает, причастен ли бизнесмен к действиям, которые привели к кризису ликвидности. Предприниматель отрицает все обвинения.

СМИ сообщали, что Бэнкман-Фрид потерял все состояние. Его размер насчитывал $16 млрд.



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Маргарита Головатенко