В казанские Салмачи продолжает прибывать вода — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В казанский поселок Салмачи продолжает прибывать вода. Насосы на участках жителей качают воду и днем, и ночью, вода под домами скоро достигнет уровня первого этажа, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Однако насосы только помогают сдерживать подъем воды. В 2022 году ремонтировали улицу Центральную, но ливневки не предусмотрели. В прошлом году МЧС уже эвакуировала некоторых жителей, поскольку вода заходила на первый этаж.

Каждый год талая вода по канаве стекает на проезд Гостеприимный и затапливает дорогу и близлежащие участки. Местные жители говорят, что накануне вода была почти до колена. Такая ситуация наблюдается не только с паводками по весне, но и когда идут дожди.

В администрации Приволжского и Вахитовского районов Казани сообщили, что в этом году для проезда Гостеприимный начали готовить проект водоотводных каналов, который уведет большую воду от дороги и участков.

Начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило сегодня доложил, что в Татарстане идет формирование активного паводка с последующим подтоплением объектов инфраструктуры. Толщина ледяного покрова на реках европейской территории России, где он еще сохраняется, составляет преимущественно от 10 до 60 см. В Гидрометцентре республики прокомментировали сообщение, заявив, что, согласно прогнозу, сложившиеся гидрометеорологические условия давали основание предполагать, что максимальные уровни воды весеннего половодья в условиях нормального развития весенних процессов на большинстве водотоков ожидались в пределах средних многолетних максимальных значениях уровня.

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Маргарита Головатенко