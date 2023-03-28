В Лаишевском районе Татарстана спасли двух рыбаков

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В селе Атабаево Лаишевского района Татарстана спасли двух рыбаков 1987 и 1982 годов рождения, которые не могли выбраться на берег из-за воды на льду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



Спасатели временного спасательного поста вытащили рыбаков на берег с применением СВП «Хивус-10». Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

В МЧС республики отметили, что на Куйбышевском водохранилище продолжается наполнение. За сутки уровень воды на водохранилище в пределах территории Татарстана повысился на 11—30 см. На большей части водохранилища высота уровня воды за сутки не изменилась, лишь в приплотинной части водохранилища уровень воды понизился на 3—4 см.

По состоянию на 28 марта количество мест массового выхода людей на лед сократилось до 18.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Спасатели помогли трем татарстанцам в Лаишевском районе республики. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, все трое находились на болотоходе, который застрял на озере Ковалевское в селе Песчаные Ковали.

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Маргарита Головатенко