В Татарстане к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне организуют акцию «Сад памяти»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне и проведению Года национальных культур и традиций в 2023 году организуют международную акцию «Сад памяти» на территории лесного фонда, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



Министерству лесного хозяйства Татарстана поручено организовать проведение акции 29 апреля этого года.

Также министерство должно провести целевой инструктаж по безопасности труда перед началом работ. На Минлесхоз РТ возложен контроль за исполнением постановления.

Республиканскому Минобразования поручено предусмотреть возможность проведения акции совместно с выпускниками школ. Исполнительным органам государственной власти велено принять участие в акции.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Международная акция «Сад памяти» предполагает посадку деревьев в память о воинах, отдавших жизнь на фронте и в тылу во имя победы в Великой Отечественной войне.

Как выяснило «Реальное время», Казань выделит на перевозку военных казанского гарнизона, воспитанников кадетских классов и юнармии, артистов и участников во время проведения парада Победы ровно 3 млн рублей. Автобусы должны возить военных в том числе в дни проведения репетиций. Срок исполнения контракта обозначен с момента его заключения (не позднее 9 мая) до 30 июня 2023 года.

Власти Казани уже утвердили план подготовки и проведения празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как выяснило «Реальное время», план содержит больше 30 мероприятий, в том числе открытие стелы «Казань — город трудовой доблести» и шествие «Бессмертный полк» по центральным улицам города. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко