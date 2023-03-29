На обслуживание флота в казанском районе водных путей в навигацию-2023 направят 825 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Как выяснило «Реальное время», ФБУ «Администрация Волжского бассейна» направит чуть более 825 тысяч рублей на обслуживание флота в навигацию 2023 года в казанском районе водных путей и судоходства. Источником финансирования стали субсидии на выполнение государственного задания.

Подрядчику на протяжении всей навигации предстоит заниматься приемом подсланевых и льяльных вод с содержанием нефти и нефтепродуктов менее 15%. Их количество должно быть не менее 140 тонн. Также он будет отвечать за прием отходов коммунальных жидких неканализированных объектов водопотребления, которых необходимо собрать не менее 520 тонн.

В границы деятельности исполнителя попадают:

Волга,1 310 километр (Казань);

Волга, левый берег, 1 416 километр (Болгары);

Кама, 1 505 километр (Чистополь);

Кама, правый берег, 1 418 километр (Старая пристань);

Волга, правый берег, 1 399 километр (Затон имени Куйбышева);

Свияга, 8,5 километр (остров Свияжск.);

Кама, 1 455 километр (Сорочьи Горы);

Волга, 1 200—1 260 километр.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, в январе два крупных татарстанских речных перевозчика — АО «Судоходная компания «Татфлот» и ООО «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны» — признаны победителями конкурса на право выполнения пассажирских перевозок в этом году. Несмотря на рост пассажирского потока внутри республики, перевозчики пока не готовы приобретать новые суда для обновления собственного флота. Зато стоимость проезда речным транспортом повысится на «мизер» — в пределах 5%, утверждает челнинский перевозчик. У судоходной компании «Татфлот» тарифы вообще не пересматривали, следует из данных тарифной компании на 2023 год. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин