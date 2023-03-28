Администрация Советского района Казани сообщила об отсутствии угрозы исчезновения реки Вертелевки

Фото: пресс-служба администрации Советского района Казани

Пресс-служба администрации Советского района Казани сообщила, что в городе нет угрозы исчезновения реки Вертелевки. В настоящее время в ее русле проводятся плановые работы по обрезке деревьев из-за многочисленных обращений от жителей поселка Константиновка.

Отмечается, что такие противопаводковые мероприятия проводятся ежегодно. Они необходимы для того, чтобы упавшие ветки и деревья не препятствовали течению воды. После выполнения обрезки все порубочные остатки своевременно вывозятся, а реки очищаются от мусора.

— В реальности — это не угроза исчезновения реки, это регулярная и важная работа, которая нужна для предотвращения возможного подтопления участков жителей, а также для очистки самой реки, — подчеркнули в администрации.

Фото: пресс-служба администрации Советского района Казани

Напомним, вчера начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов рассказал, что в целом паводковая ситуация в городе на сегодняшний день находится под контролем.

С начала весны и по состоянию на 26 марта по телефону единой диспетчерской службы от казанцев поступило 70 сообщений о подтоплении. Первое обращение зарегистрировали 12 марта.

Фердинант Тимурханов отметил, что, как и прогнозировали, 25—26 марта серьезно повысился уровень воды в малых реках. По его словам, все районы Казани оперативно реагируют на сообщения о подтоплении.

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Максим Кокунин