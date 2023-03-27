Власти Казани: паводковая ситуация находится под контролем

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В целом паводковая ситуация в Казани на сегодняшний день находится под контролем. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

С начала весны и по состоянию на 26 марта по телефону единой диспетчерской службы от казанцев поступило 70 сообщений о подтоплении. Первое обращение зарегистрировали 12 марта.

Фердинант Тимурханов рассказал, что, как и прогнозировали, 25—26 марта серьезно повысился уровень воды в малых реках. По его словам, все районы Казани оперативно реагируют на сообщения о подтоплении.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2022 году первое сообщение о подтоплении в столице Татарстана зарегистрировали 21 марта. Оно поступило из Авиастроительного района района города.

Напомним, в зону подтопления в Казани попадают 592 двора. В них проживают 1 620 человек, в том числе 359 детей в возрасте до 14 лет и 717 пожилых граждан.



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Татьяна Демина