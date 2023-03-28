Профессор КФУ допустил похолодание в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев поделился своим прогнозом погоды на апрель. В Татарстан могут вернуться холода уже в ближайшее время.

— В этом месяце похолоданий не предвидится. В апреле возможен возврат холодов, арктическое вторжение. Этот месяц прогнозируется в пределах климатической нормы. Согласно данным метеостанции «Казань-университет», среднемесячная температура составит 5,4 градуса, норма осадков — 32 мм, — цитирует ученого пресс-служба вуза.

Юрий Переведенцев уточнил, что если арктическое вторжение и будет, то ненадолго, поскольку в апреле солнца много, небо без облаков.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сейчас погода обусловлена юго-западным циклоном, Татарстан находится в теплом его секторе. По прогнозу Юрия Переведенцева, снежный покров в республике должен сойти к 10–11 апреля. К слову, в Казани снег почти полностью растаял.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в конце марта в республике сохранится теплая погода. Временами возможны дожди и сильный ветер.

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Айрат Назипов