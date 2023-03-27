В конце марта в Татарстане ожидается до +13 градусов и дождь

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В конце марта в Татарстане сохранится теплая погода. Временами возможны дожди и сильный ветер, прогнозируют в Гидрометцентре республики.



Ночью и утром во вторник, 28 марта, в Татарстане ожидаются туман и дождь, днем осадки будут наблюдаться лишь местами. Атмосферное давление существенно повысится. Ночью прогнозируется от +1 до +6 градусов, днем — от +8 до +13°С.

В среду, 29 марта, осадки в Татарстане маловероятны. Ночью похолодает до +2... -3 градусов. Днем потеплеет до +6... +11°С.

Ночью в четверг, 30 марта, существенных осадков не ожидается, температуры воздуха составят от +4 до -1°С. Днем пройдет небольшой дождь, порывы юго-восточного ветра местами усилятся до 15—20 м/с. Температуры воздуха составят от +8 до +13°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 31 марта, и в субботу, 1 апреля, теплая погода с небольшими дождями и порывистым ветром сохранится. Ночью ожидается от +1 до +6 градусов, днем — от +8 до +13°С.

В полдень понедельника, 27 марта, в Татарстане зафиксировали от +7 до +14 градусов. В целом в республике прогнозируется до +16°С.

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Татьяна Демина