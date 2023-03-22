Рустам Минниханов расширил состав оргкомитета форума «Россия — Исламский мир: KazanForum»
Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав республиканского организационного комитета по подготовке и проведению ежегодного Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Соответствующий указ опубликован на сайте татарстанского лидера.
Согласно документу, в состав оргкомитета вошли два человека:
- Андрей Воронцов — начальник контрольно-пропускного пункта «Казань-аэропорт» отряда пограничного контроля «Поволжье» пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Саратовской и Самарской областям;
- Рустем Гумеров — начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Татарстану.
Напомним, организационный комитет был создан в середине января. В его состав вошли 53 человека. Среди них — раис Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр республики Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.
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