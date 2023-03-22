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Рустам Минниханов расширил состав оргкомитета форума «Россия — Исламский мир: KazanForum»

19:15, 22.03.2023
Рустам Минниханов расширил состав оргкомитета форума «Россия — Исламский мир: KazanForum»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав республиканского организационного комитета по подготовке и проведению ежегодного Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Соответствующий указ опубликован на сайте татарстанского лидера.

Согласно документу, в состав оргкомитета вошли два человека:

  • Андрей Воронцов — начальник контрольно-пропускного пункта «Казань-аэропорт» отряда пограничного контроля «Поволжье» пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Саратовской и Самарской областям;
  • Рустем Гумеров — начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Татарстану.
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, организационный комитет был создан в середине января. В его состав вошли 53 человека. Среди них — раис Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр республики Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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