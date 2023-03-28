Сегодня в Казани ожидается до +11 градусов
Во вторник, 28 марта, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный северо-западный ветер. Существенных осадков не прогнозируется, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Днем в Казани ожидается от +9 до +11 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +8 до +13°С.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в конце марта в республике сохранится теплая погода. Временами возможны дожди и сильный ветер.
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