Сегодня в Казани ожидается до +11 градусов

Во вторник, 28 марта, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный северо-западный ветер. Существенных осадков не прогнозируется, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +9 до +11 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +8 до +13°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в конце марта в республике сохранится теплая погода. Временами возможны дожди и сильный ветер.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина