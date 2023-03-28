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Сегодня в Казани ожидается до +11 градусов

06:30, 28.03.2023
Сегодня в Казани ожидается до +11 градусов
Фото: realnoevremya.ru

Во вторник, 28 марта, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный северо-западный ветер. Существенных осадков не прогнозируется, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +9 до +11 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +8 до +13°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в конце марта в республике сохранится теплая погода. Временами возможны дожди и сильный ветер.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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