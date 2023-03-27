Казанский «Водоканал» потратит на аренду водовозов 1,3 млн рублей

Как выяснило «Реальное время», казанское МУП «Водоканал» планирует выделить 1,3 млн рублей на аренду водовозов. Договор будет действовать до конца марта 2024 года.

Согласно контракту, «Водоканал» хочет арендовать 596 водовозов. Предпочтение предприятие отдает ЗИЛу. МУП планирует заказать 312 машин. Остальные водовозы должны быть на базе КАМАЗа.

От исполнителя требуется предоставить водителей, которые будут возить питьевую воду от 12 до 20 часов в сутки. Также подрядчик должен следить за состоянием предоставляемого транспорта и заправлять, а также ремонтировать водовозы за свой счет.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В марте «Реальное время» писало, что МУП «Водоканал» потратит 2 миллиона рублей на разработку декларации безопасности Волжской защитной дамбы. Финансирование предприятие обеспечит из собственных средств.

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Айрат Назипов