Сегодня в Казани ожидается небольшой дождь и до +14 градусов

В понедельник, 27 марта, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и слабый до умеренного южный ветер, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Температура воздуха днем составит от +6 до +13 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +4 до +16°С.

Утром в отдельных районах республики ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м и менее.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Вчера в Казани был установлен температурный рекорд. По данным метеостанции Казань, максимальная температура воздуха составила +14,7 градуса. Прежний абсолютный максимум температуры для этого дня в Казани был зафиксирован в 2020 г. и составлял +11,9°С.

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Илина Хакимова