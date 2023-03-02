За январь доходы консолидированного бюджета Татарстана превысили 14 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам января 2023 года доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 14,12 млрд рублей при обозначенном плане в 405,09 млрд. Такие сведения опубликованы в отчете Министерства финансов республики.

Налоговые и неналоговые доходы в январе составили 12,54 млрд рублей. Это налог на прибыль — 8,15 млрд рублей, налог на товары, работы и услуги — 1,13 млрд, налог на совокупный доход — 264,2 млн, налог на имущество — 369,78 млн.

По статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» республиканский бюджет получил 694 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, доходы консолидированного бюджета Татарстана за 2022 год оказались выше прогнозов властей. По итогам 12 месяцев они составили 517,3 млрд рублей при обозначенном плане в 509,4 млрд рублей. В казну республики удалось перечислить дополнительные 7,9 млрд рублей.

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Айрат Назипов