За январь доходы консолидированного бюджета Татарстана превысили 14 млрд рублей
По итогам января 2023 года доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 14,12 млрд рублей при обозначенном плане в 405,09 млрд. Такие сведения опубликованы в отчете Министерства финансов республики.
Налоговые и неналоговые доходы в январе составили 12,54 млрд рублей. Это налог на прибыль — 8,15 млрд рублей, налог на товары, работы и услуги — 1,13 млрд, налог на совокупный доход — 264,2 млн, налог на имущество — 369,78 млн.
По статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» республиканский бюджет получил 694 млн рублей.
Напомним, доходы консолидированного бюджета Татарстана за 2022 год оказались выше прогнозов властей. По итогам 12 месяцев они составили 517,3 млрд рублей при обозначенном плане в 509,4 млрд рублей. В казну республики удалось перечислить дополнительные 7,9 млрд рублей.
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