Правительство России отозвало из Госдумы 22 законопроекта

Правительство России провело внеплановую инвентаризацию своих законопроектов, отказавшись от 22 законодательных инициатив, внесенных в Госдуму. Как пишет «Коммерсантъ», все они утратили актуальность.

В списке отозванных, например, инициатива по созданию российского аналога Google Play и AppStore. Необходимые изменения для решения вопроса были внесены в закон о персональных данных. Также процедура коснулась проекта упрощенного получения российского ВНЖ в обмен на инвестиции. Инициативу реализовали поправками к закону о правовом положении иностранцев.

Сняты с рассмотрения проекты о цифровом контроле международного транзита грузов по РФ, поправки к закону о концессиях, описывающие ГЧП в области искусственного интеллекта (признаны избыточными), и другие.

Фото: duma.gov.ru

Параллельно, чтобы сократить сроки подготовки уже подзаконных актов, разрабатываемых для применения законодательства, начинается эксперимент по их «автоматическому» согласованию, если ведомства не представили свою позицию вовремя, стандартно — за десять дней. Новый экспериментальный порядок начнет действовать уже 1 апреля. Если его признают успешным, то такой порядок будет применяться на постоянной основе.

Напомним, правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании российского магазина приложений в июне прошлого года. Это произошло на фоне массовых антироссийских санкций.

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Айрат Назипов