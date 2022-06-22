В Госдуму внесен законопроект о создании российского магазина мобильных приложений

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании российского магазина приложений. Он будет предустанавливаться на продающиеся в стране гаджеты в обязательном порядке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно тексту документа, бюджетные средства не привлекут к его созданию. Уточняется, что эта мера в настоящее время особенно актуальна в условиях западных санкций, когда важно обеспечить российских пользователей привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия.

В мае российский аналог приложения Google Play — NashStore — стал доступен для скачивания. Его можно загрузить с официального сайта. В магазине доступно более 1 тысячи приложений.

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Дарья Акимова