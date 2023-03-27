Стилист дала рекомендации по выбору гардероба этой весной

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Этой весной в тренде яркие цвета в сочетании с базовыми элементами. Об этом ГТРК «Татарстан» рассказала стилист Галия Сафина.

— Я всем девушкам в этом сезоне советую подбирать для себя гардероб в ярких цветах, главное, чтобы туда входили базовые элементы. Потому что, если они будут, тогда уже любой яркий акцент станет красивым дополнением, — отметила она.

Так, по словам эксперта, белые, черные, коричневые или серые прямые брюки являются предметом базового гардероба. К ним можно добавить яркую рубашку.

Фото: realnoevremya.ru

— На встречу с друзьями или прогулку в качестве базы я советую взять деним. Он всегда был актуальным, но в этом сезоне будет пользоваться особым спросом. Внимание стоит обратить на крой: высокая посадка и широкие штанины сейчас в тренде. К ним я бы добавила рубашку с каким-нибудь аксессуаром. Яркости образу добавит укороченное пальто, — добавила Сафина.

Напомним, основательница школы шопинга Татьяна Тимофеева призвала россиян относиться к составлению гардероба более ответственно. Созданные с помощью одежды образы влияют на восприятие человека, а правильно подобранные фактуры, формы, цвета и размеры формируют посыл и направляют его во внешний мир, считает она.

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Елизавета Пуншева