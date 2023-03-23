Стилист рассказала о преимуществах обучения шопингу

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Основательница школы шопинга Татьяна Тимофеева призвала россиян относиться к составлению гардероба более ответственно. Созданные с помощью одежды образы влияют на восприятие человека, а правильно подобранные фактуры, формы, цвета и размеры формируют посыл и направляют его во внешний мир, считает она.

В беседе с Daily Moscow, Тимофеева отметила, что благодаря правильному шопингу за короткое время можно научиться выбирать правильную одежду, обувь, аксессуары и органично сочетать их.

— Каждая из нас видела стильных женщин, за которыми хочется наблюдать, при этом далеко не все они были обладательницами стройной фигуры, носили люксовые вещи или могли похвастаться безупречным лицом, — напомнила стилист.

Фото: realnoevremya.ru

Собеседница подчеркнула, что обучение шопингу поможет всем тем, кто по утрам тратит много времени на выбор идеального наряда, но в результате оказывается недоволен внешним видом, кто не умеет сочетать вещи, не любит долго ходить по магазинам, а также тем, кто стесняется своего отражения в зеркале.

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Айрат Назипов