Татарстанцев предупредили о сильном тумане с вечера воскресенья

Татарстанцев предупредили о сильном тумане на территории республики с ухудшением видимости до 500 м и меньше, сообщили в ГУ МЧС по республике.

— С 18:00 по мск 26 марта до 10:00 по мск 27 марта 2023 года, — уточнили в ведомстве.

Сегодня в Казани облачная с прояснениями погода и умеренный юго-западный ветер, а температура воздуха поднималась до +15 градусов. По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели сохранится очень теплая погода. Днем ожидается от +10 до +15 градусов и дождь.



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Илина Хакимова