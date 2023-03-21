В Татарстане началось дежурство для спасения рыбаков
В Татарстане с 21 марта началось круглосуточное дежурство сотрудников МЧС и ГИМС для спасения рыбаков, рассказал сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности начальник Главного управления МЧС России по республике Рафис Хабибуллин.
На сегодняшний день десять круглосуточных постов дежурят на судах на воздушной подушке. Посты организовали в Казани, Челнах, Нижнекамске, Лаишево, Камском Устье, Алексеевске, Чистополе, Мензелинске и Зеленодольске.
Хабибуллин подчеркнул, что этот вопрос взят на особый контроль.
В Сахалинской области 6 марта в районе села Лесного из-за ухудшившихся погодных условий откололась льдина с 40 рыбаками. Для спасения и последующей эвакуации людей было решено задействовать вертолет Ми-8.
При неблагоприятном сценарии весеннего половодья в Татарстане в зону подтопления могут попасть территории 220 населенных пунктов в 39 муниципалитетах. В этом случае в зоне подтопления окажутся 13,6 тысячи человек, десять социально значимых объектов, 47 участков автомобильных дорог, 22 автомобильных моста и три объекта экономики.
В Татарстане на предотвращение последствий паводков потратили 1,28 миллиарда рублей. Подготовлены 158 пунктов для временного размещения вместимостью 41,7 тысячи человек.
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