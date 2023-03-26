Зинэтула Билялетдинов: «Команда сыграла очень здорово, мы выполнили все, о чем мы говорили»

Фото: Пресс-служба «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:1) в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции (счет в серии 4-2).

— Команда сыграла очень здорово, мы выполнили все, о чем мы говорили. Результат не случайный, хотя соперник играл очень здорово, и не только сегодня. Все матчи были непростыми для нас, приходилось трудиться, что-то преодолевать. Серия была непростая, — сказал Билялетдинов.

По его словам, сломить соперника еще в первом периоде получилось за счет подготовки казанцев, которые сработали очень хорошо. Однако тренер отметил, что в связи с поездкой во Владивосток, для подготовки времени особо не было: команда сыграла, переночевала и улетела, а когда вернулась вчера — было уже поздно.

— И сегодня все сложилось так, как мы хотим, как должно быть. Ребята выполнили свою работу, они молодцы, в этом большая заслуга команды, — подчеркивает главный тренер «Ак Барса».

Фото: пресс-служба «Ак Барса»

Он также прокомментировал и сегодняшние массовые стычки, заявив:



— Это хоккей, такие вещи происходят, они есть и будут. Исключить это практически невозможно, хотя надо к этому стремиться.

«Ак Барс» одержал уже четвертую победу в серии. Таким образом, казанцам удалось выйти в финал конференции. Напомним, впереди им предстоит встретиться с «Авангардом».

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Илина Хакимова