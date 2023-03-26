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«Ак Барс» обыграл «Адмирал» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

12:28, 26.03.2023
«Ак Барс» обыграл «Адмирал» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Фото: пресс-служба «Ак Барса»

Казанский «Ак Барс» победил «Адмирал» в шестом матче 1/2 финала Восточной конференции Кубка Гагарина со счетом 3:1.

Голами у казанцев отметились Никита Дыняк, оформивший дубль, и Илья Сафонов.

Фото: пресс-служба «Ак Барса»

За клуб из Владивостока забил Николай Чебыкин.

«Ак Барс» одержал уже четвертую победу в серии. Таким образом, казанцам удалось выйти в финал конференции. Напомним, в финале им предстоит встретиться с «Авангардом».

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Илина Хакимова
СпортХоккей Татарстан

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