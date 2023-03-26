«Ак Барс» обыграл «Адмирал» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Казанский «Ак Барс» победил «Адмирал» в шестом матче 1/2 финала Восточной конференции Кубка Гагарина со счетом 3:1.
Голами у казанцев отметились Никита Дыняк, оформивший дубль, и Илья Сафонов.
За клуб из Владивостока забил Николай Чебыкин.
«Ак Барс» одержал уже четвертую победу в серии. Таким образом, казанцам удалось выйти в финал конференции. Напомним, в финале им предстоит встретиться с «Авангардом».
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