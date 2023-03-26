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В Минздраве заявили об отсутствии дефицита лекарств и медоборудования

10:49, 26.03.2023
В Минздраве заявили об отсутствии дефицита лекарств и медоборудования
Фото: flickr.com

В России не наблюдается глобальный дефицит лекарств и медоборудования, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Если возникают какие-то сложности, то мы разработали и внедрили механизмы, которые быстро и эффективно все компенсируют», — цитирует его «РИА Новости».

По словам министра, активно появляются новые лаборатории и производства. Министерство здравоохранения формирует ряд площадок по производству. Например, в этом году завершится создание производственной площадки по выпуску тест-систем, которые начинают делать для лекарственных препаратов, клеточных технологий.

В конце января президент России Владимир Путин обратил внимание на дефицит отдельных лекарств в аптеках и рост цен на них. По его словам, это произошло на фоне увеличения производства фармацевтической продукции. В связи с этим глава государства поручил обеспечить резерв наиболее необходимых лекарств.

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    Илина Хакимова
    ОбществоМедицина

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