В Минздраве заявили об отсутствии дефицита лекарств и медоборудования

В России не наблюдается глобальный дефицит лекарств и медоборудования, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.



— Если возникают какие-то сложности, то мы разработали и внедрили механизмы, которые быстро и эффективно все компенсируют», — цитирует его «РИА Новости».

По словам министра, активно появляются новые лаборатории и производства. Министерство здравоохранения формирует ряд площадок по производству. Например, в этом году завершится создание производственной площадки по выпуску тест-систем, которые начинают делать для лекарственных препаратов, клеточных технологий.

В конце января президент России Владимир Путин обратил внимание на дефицит отдельных лекарств в аптеках и рост цен на них. По его словам, это произошло на фоне увеличения производства фармацевтической продукции. В связи с этим глава государства поручил обеспечить резерв наиболее необходимых лекарств.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова