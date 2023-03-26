Казань вошла в топ городов, куда в марте летали россияне
В сервисе путешествий Туту.ru рассказали, какие авиарейсы пользуются наибольшей популярностью в марте. У самостоятельных путешественников 83,3% спроса приходится на внутренние направления.
Там добавили, что средний чек за перелет по России находится на уровне 12 388 рублей туда-обратно, передает «РИА Новости».
Самым популярным маршрутом оказалось направление Москва — Сочи (12 447 рублей туда-обратно). На втором месте — Москва — Санкт-Петербург ( 5 836 рублей). Замыкает тройку направление Москва — Минеральные Воды(12 689 рублей).
Далее в рейтинге самых востребованных следуют маршруты Москва — Махачкала (10 225 рублей), Москва — Калининград (9 456 рублей), Москва — Екатеринбург (8 315 рублей), Москва — Уфа (7 859 рублей), Москва — Самара (6 860 рублей), Москва — Казань (6 826 рублей).
По итогам 2022 года Казань вошла в топ-5 направлений для bleisure-путешествий (деловая поездка с мини-отпуском). Исследование также показало, что особым спросом у бизнес-путешественников пользовались такие города, как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. На каждый из них пришлось 20% от всех бронирований отелей в командировках по стране.
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