«КОС-Синтез» вышел в финал чемпионата России по водному поло

Фото: «КОС-Синтез»

Ватерполисты «КОС-Синтез» обыграли МК СШОР «Восток» во втором матче в полуфинальной серии чемпионата России по водному поло. Благодаря победе казанская команда вышла в финал турнира.

Матч закончился со счетом 6:11 (2:2, 2:4, 0:2, 2:3). Мячи за «КОС-Синтез» забросили Лисунов (5), Латыпов (2), Одинцов (1), Сучков (1), Зиннуров (1), Деревянкин (1).

В первом игровом отрезке хозяева навязали борьбу казанским ватерполистам. На перерыв команды ушли при счете 2:2. В последующих трех таймах «КОС-Синтез» одержал уверенную победу.

Фото: «КОС-Синтез»

Первый финальный поединок чемпионата России «КОС-Синтез» проведет 8 апреля в Казани, второй — через неделю в гостях. Серия продлится до двух побед одной из команд. В случае необходимости третий решающий поединок состоится в Казани. Соперник команды пока неизвестен.

Напомним, в предыдущем матче ватерполисты «КОС-Синтез» дома обыграли МК СШОР «Восток» на старте полуфинальной серии чемпионата России по водному поло со счетом 15:5 (4:0, 2:2, 3:0, 5:3).



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Айрат Назипов