Группа кредиторов Украины продлила приостановку обязательств по выплатам до 2027 года

Группа кредиторов Украины продлила до 2027 года приостановку обязательств по выплате долгов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минэкономики Франции.

Стоит отметить, что ранее Международный валютный фонд достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на сумму в $15,6 млрд на 4 года.

Согласно нынешнему заявлению, группа кредиторов провела встречу в присутствии представителей МВФ и Всемирного банка. В ходе мероприятия было объявлено о «продлении моратория с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ». В данную группу входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США.

Фото: ru.wikipedia.org. Здание МВФ

В июле прошлого года украинский «Нафтогаз» объявил технический дефолт из-за истечения сроков выплат по еврооблигациям.



В сообщении компании было сказано, что кабмин не дал компании разрешения на исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций.

Ранее в компании заявили о нехватке средств на выплаты держателям бондов. «Нафтогаз» сообщал о необходимости отсрочить погашение на 2 года, но кредиторы отклонили его просьбу. Правительство Украины запретило платить по облигациям.

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Максим Кокунин