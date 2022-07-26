Украинский «Нафтогаз» объявил о дефолте по еврооблигациям

Украинская «Нафтогаз» объявила технический дефолт из-за истечения сроков выплат по еврооблигациям, сообщает RT.



В сообщении компании сказано, что кабмин не дал компании разрешение на исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций.

Ранее в компании заявили о нехватке средств на выплаты держателям бондов. «Нафтогаз» сообщал о необходимости отсрочить погашение на два года, но кредиторы отклонили ее просьбу. Правительство Украины запретило платить по облигациям.

В марте глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявлял, что Украина будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это возможно.



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Маргарита Головатенко