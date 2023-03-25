В Татарстане реализовали продукцию на 67 млн рублей за первую неделю ярмарок — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Казанцы тратят несколько часов в очередях за покупками продуктов на сельскохозяйственных ярмарках. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Я пришла в 4 утра. Выгода есть, потому что в магазинах все дорого. Мы, пенсионеры, в магазинах не можем купить, поэтому и стоим, — поделилась своими наблюдениями Масхуда Хакимуллина.

Самая большая очередь наблюдалась за овощами. Покупатели отмечают, что им не жалко времени, так как продукты у местных продавцов стоят намного дешевле, чем в магазине.

— Здесь самый широкий ассортимент: от молока до овощей. Все здесь есть. Мы предоставляем горожанам эти продукты. Они отличаются от тех, кто расположен в торговых сетях, своим качеством, — подметил президент Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ.

Весенние ярмарки в Татарстане продлятся до 22 апреля. В первую неделю было реализовано продукции на 67 миллионов рублей.

Напомним, что в Казани сельскохозяйственные ярмарки проходят на 15 торговых площадках. Узнать их местоположение можно в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов