Охрану Крымского моста усилят перед курортным сезоном

На Крымском мосту увеличат количество охраны перед сезоном отпусков, когда поток машин и туристов в регион существенно возрастает. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил министр транспорта Виталий Савельев.

— Мы сейчас увеличим персонал, в том числе охраны, когда будем готовиться уже к летнему сезону и в период отпусков увеличится автомобильное движение. Мы к этому готовы, я думаю, проблем никаких не будет, — передает его высказывания «РИА Новости».

По словам Савельева, на мосту работают досмотровые комплексы. Весь следующий на полуостров и в обратном направлении транспорт проходит проверку.

Фото: kremlin.ru

По прогнозам министра, с 1 мая по 30 сентября в Крым приедут более 3 млн туристов.

Напомним, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшегося на полуостров. Владимир Путин в ходе встречи с главой СК РФ Александром Бастрыкиным назвал подрыв Крымского моста терактом.

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Айрат Назипов