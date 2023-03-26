СМИ: в интернациональный легион Украины входят 1,5 тысячи солдат вместо заявленных 20 тысяч

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на The New York Times, в украинском интернациональном легионе в настоящее время состоят около полутора тысяч человек.

— Украинские чиновники первоначально хвастались 20 тысячами потенциальных добровольцев, но на самом деле было зачислено намного меньше, — отмечается в публикации.

Кроме того, газета ссылается на внутренние документы легиона, в которых говорится, что он столкнулся со стагнацией в вербовке людей.

Фото: en.wikipedia.org

Напомним, в июне Вахитовский райсуд Казани отправил в СИЗО 28-летнего парня, который 18 мая пытался улететь в Ереван и был задержан сотрудниками ФСБ. По версии спецслужб, обвиняемый разработал маршрут конспиративного перемещения с территории России через Армению и Грузию на Украину с целью участия в боевых действиях против военных РФ.



По результатам предварительного следствия военному туристу предъявили обвинение в приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании. Следователи ФСБ считают — не улетевший в Армению казанец является противником военной спецоперации России. С февраля по май текущего года он через интернет вышел на связь с неустановленными участниками интернационального легиона и желал вступить в их ряды.

С этой целью обвиняемый обращался к военному атташе Украины в Армении, просил оказать содействие. А кроме того, еще в марте переправил свой автомобиль УАЗ в Грузию, на нем планировал добираться до конечной точки, полагают силовики.

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Максим Кокунин