Совфед рекомендовал Минпромторгу России изучить вопрос разрешения покупки машины за маткапитал

Комитет Совета Федерации РФ по экономической политике рекомендовал Министерству промышленности и торговли России изучить вопрос разрешения покупки автомобиля с использованием средств маткапитала до 1 июня 2023 года. Об этом пишет «РИА Новости».

— Рекомендовать [Минпромторгу] рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», предусмотрев разрешение использовать средства материнского капитала для приобретения автомобиля, в срок до 1 июня 2023 года, — сказано в документе.

Фото: council.gov.ru

Еще в 2020 году татарстанцы просили расширить действие программы материнского капитала. Жители республики предлагали разрешить использовать маткапитал на покупку отечественных автомобилей и оплату санаторно-курортного лечения.



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Айрат Назипов