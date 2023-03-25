Совфед рекомендовал Минпромторгу России изучить вопрос разрешения покупки машины за маткапитал
Комитет Совета Федерации РФ по экономической политике рекомендовал Министерству промышленности и торговли России изучить вопрос разрешения покупки автомобиля с использованием средств маткапитала до 1 июня 2023 года. Об этом пишет «РИА Новости».
— Рекомендовать [Минпромторгу] рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», предусмотрев разрешение использовать средства материнского капитала для приобретения автомобиля, в срок до 1 июня 2023 года, — сказано в документе.
Еще в 2020 году татарстанцы просили расширить действие программы материнского капитала. Жители республики предлагали разрешить использовать маткапитал на покупку отечественных автомобилей и оплату санаторно-курортного лечения.
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