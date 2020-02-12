Татарстанцы просят расширить действие маткапитала на покупку автомобиля

Жители РТ просят расширить действие программы материнского капитала. Люди предлагают разрешить использовать маткапитал на покупку отечественных автомобилей и оплату санаторно-курортного лечения.

«Во время общественных депутатских приемов, на встречах, сходах мне задавали вопросы, например, о возможности приобретения на средства маткапитала машины — в частности, в многодетных семьях или семьях, воспитывающих ребенка-инвалида. Звучало даже предложение выделять на эти деньги отечественные авто, чтобы заодно поддержать и отечественного автопроизводителя», — рассказала председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике, председатель регионального совета сторонников «Единой России» Светлана Захарова.

Также жители просят разрешить использовать маткапитал на строительство дачного домика или покупку земли, передает «Татар-информ».

Ранее в Госдуме внесли поправки, расширяющие использование материнского капитала.

