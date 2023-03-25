Telegraph: Евросоюз может ввести санкции против стран Центральной Азии из-за России

Евросоюз рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении некоторых стран, в том числе Центральной Азии, которые якобы помогают России обходить европейские санкции. Об этом пишет Telegraph.

По данным газеты, в ЕС заметили, что экспорт товаров с технологиями двойного назначения в страны Центральной Азии значительно вырос. Европейские чиновники считают, что эти технологии впоследствии попадают в Россию в обход западных санкций.

Теперь руководство ЕС хочет обсудить эту ситуацию с представителями Центральной Азии и предупредить о последствиях содействия обходу санкций. В противном случае европейские страны могут ограничить доступ к своему рынку.

Напомним, Казахстан получил механизм для ограничения транзитов грузов в Россию. Астана может контролировать поставки санкционных грузов в РФ с помощью электронных навигационных пломб.

С начала марта в Турции начали блокировать оформление транзита санкционных грузов, поставляемых в Россию в рамках параллельного импорта. На прошлой неделе страна частично возобновила в РФ транзит санкционных товаров.

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Айрат Назипов