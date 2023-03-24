Казахстан получил механизм для ограничения транзитов грузов в Россию

Астана может контролировать поставки санкционных грузов в Россию с помощью электронных навигационных пломб (ЭНБ). Об этом пишут «Ведомости».

Как рассказал изданию представитель Минтранса России, информация о запуске Казахстаном с 1 апреля 2023 года системы онлайн-отслеживания движения товаров связана с реализацией соглашения для мониторинга перевозок на пространстве ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Соответствующий документ подписан в декабре 2021 года и ратифицирован в октябре 2022 года.

Из текста соглашения следует, что установка ЭНБ будет производиться при железнодорожной или автомобильной перевозке алкогольной продукции, табачных изделий, товаров, которые запрещены к ввозу на территорию хотя бы одного государства-члена ЕАЭС, а также при транзите грузов по территории союза.

Фото: pxhere.com

По сообщениям СМИ, Казахстан с начала апреля ограничит параллельный импорт в Россию. В стране начнет функционировать онлайн-система, которая будет отслеживать все товары, ввозимые и вывозимые из-за рубежа.

С начала марта в Турции начали блокировать оформление транзита санкционных грузов, поставляемых в Россию в рамках параллельного импорта. На прошлой неделе страна частично возобновила в РФ транзит санкционных товаров.



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Айрат Назипов