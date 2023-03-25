За сутки в Татарстане коронавирусом заразились 165 человек
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 165 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 30 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Всего на 25 марта в Татарстане зарегистрировано 202 762 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 199 767 человек, в том числе 195 за сутки.
Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.
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