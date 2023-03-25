В России могут увеличить численность призывно-контрактной армии

Численность призывно-контрактной армии России должна быть увеличена. Такие слова произнес замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— Наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены — это не менее 1,5 млн человек, — отметил он.

Медведев подчеркнул, что России нужна смешанная, контрактно-призывная армия. Он добавил, что на подходы к формированию Вооруженных сил РФ повлияла спецоперация.

Фото: kremlin.ru

Специальная военная операция продолжается больше года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти 7 месяцев, 21 сентября, в России началась частичная мобилизация, о завершении которой министр обороны страны Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября. Подробности можно прочитать в сюжете «Реального времени».

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Айрат Назипов