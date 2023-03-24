ВК «Зенит Казань» выиграл регулярный чемпионат России, обыграв «Енисей»

Фото: ВК «Зенит-Казань»

Волейболисты казанского «Зенита» выиграли у красноярского «Енисея» в последнем матче чемпионата России со счетом 3:0 (25:15, 25:17, 25:15). Благодаря этой победе клуб из Казани завершил турнир на 1-м месте.

ВК «Зенит Казань» вышел в 1/4 финала плей-офф. Серия стартует 4 апреля в Казани. Соперник пока неизвестен.

Фото: скриншот трансляции

В предыдущем матче казанский «Зенит» дома обыграл волейбольный клуб «Урал» в матче чемпионата России со счетом 0:3. Это была 23-я победа казанцев подряд.

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Айрат Назипов