Новости спорта

23:06 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

ВК «Зенит-Казань» продлил победную серию, обыграв уфимский «Урал»

17:27, 19.03.2023
ВК «Зенит-Казань» продлил победную серию, обыграв уфимский «Урал»
Фото: ВК «Зенит-Казань»

Казанский «Зенит» дома обыграл волейбольный клуб «Урал» в матче чемпионата России со счетом 0:3 (18:25, 12:25, 20:25). Игра проходила в Уфе.

Это 23-я победа казанцев подряд. Команда набрала 81 очко. ВК «Зенит-Казань» остается лидером турнирной таблицы.

Следующий матч казанский клуб сыграет у себя дома с «Енисеем». Матч пройдет 24 марта. Это будет заключительный тур.

Фото: (скриншот видео)

В предыдущем матче «Зенит» дома обыграл сургутский клуб «Газпром-Югра». Встреча закончилась со счетом 3:0 (25:14, 25:10, 25:16).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
СпортВолейбол БашкортостанТатарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также