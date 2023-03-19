ВК «Зенит-Казань» продлил победную серию, обыграв уфимский «Урал»
Казанский «Зенит» дома обыграл волейбольный клуб «Урал» в матче чемпионата России со счетом 0:3 (18:25, 12:25, 20:25). Игра проходила в Уфе.
Это 23-я победа казанцев подряд. Команда набрала 81 очко. ВК «Зенит-Казань» остается лидером турнирной таблицы.
Следующий матч казанский клуб сыграет у себя дома с «Енисеем». Матч пройдет 24 марта. Это будет заключительный тур.
В предыдущем матче «Зенит» дома обыграл сургутский клуб «Газпром-Югра». Встреча закончилась со счетом 3:0 (25:14, 25:10, 25:16).
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