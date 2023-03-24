«Ак Барс» объявил состав на матч с «Адмиралом»

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» объявил состав на пятый матч в рамках плей-офф КХЛ. Матч против ХК «Адмирал» состоится в Казани сегодня в 19.30.

Состав «Ак Барса»:

вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов);

Дмитрий Юдин — Вячеслав Войнов, Дмитрий Воронков — Илья Сафонов (а) — Александр Радулов (к);

Василий Токранов — Константин Лучевников, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;

Кирилл Адамчук — Никита Лямкин, Станислав Галиев — Кирилл Семенов — Кирилл Панюков;

Семен Терехов — Никита Евсеев, Артем Лукоянов — Артем Галимов — Никита Дыняк.



Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

В предыдущем матче казанский «Ак Барс» одержал победу над «Адмиралом» на выезде. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова выиграли в овертайме. Счет в серии: 3-1. В случае победы «Ак Барс» пройдет дальше и встретится с омским «Авангардом».

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Айрат Назипов