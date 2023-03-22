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Казанский «Ак Барс» одержал победу над «Адмиралом»

15:20, 22.03.2023
Казанский «Ак Барс» одержал победу над «Адмиралом»
Фото: ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» одержал победу над «Адмиралом» на выезде в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина. Счет игры — 2:1 ОТ.

Победу казанцам принесла шайба Александра Радулова в овертайме. В основное время у казанцев забил Кирилл Семенов, у хозяев льда забил Либор Шулак.

Казанский клуб ведет в серии с «Адмиралом» со счетом 3-1. Пятый матч пройдет в Казани 24 марта.

20 марта «Ак Барс» проиграл «Адмиралу» в овертайме со счетом 1:0. Тогда клуб из Владивостока сократил отставание в серии плей-офф — счет серии 2:1. Главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов отмечал, что тогда команда не использовала шанс в большинстве.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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