Казанский «Ак Барс» одержал победу над «Адмиралом»
Казанский «Ак Барс» одержал победу над «Адмиралом» на выезде в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина. Счет игры — 2:1 ОТ.
Победу казанцам принесла шайба Александра Радулова в овертайме. В основное время у казанцев забил Кирилл Семенов, у хозяев льда забил Либор Шулак.
Казанский клуб ведет в серии с «Адмиралом» со счетом 3-1. Пятый матч пройдет в Казани 24 марта.
20 марта «Ак Барс» проиграл «Адмиралу» в овертайме со счетом 1:0. Тогда клуб из Владивостока сократил отставание в серии плей-офф — счет серии 2:1. Главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов отмечал, что тогда команда не использовала шанс в большинстве.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым