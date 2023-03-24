В Турции после землетрясений образовался 101 миллион тонн обломков и мусора — это много или мало?

После землетрясений, произошедших в Турции в начале февраля 2023 года, образовался 101 миллион тонн обломков и мусора, которые планируют убрать. Об этом пишет газета Hürriyet.

В Министерстве окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции заявили, что около 2,5 миллиона тонн мусора, скопившегося в районах землетрясений, можно переработать. По расчетам ведомства, это может поспособствовать развитию экономики.

По последним данным, жертвами землетрясений в Турции стали более 50 тысяч человек. Еще 107,2 тысячи граждан пострадали.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

101 миллион тонн — это:

5% от общего объема мусора, производимого в мире в год — около 2 млрд тонн твердых бытовых отходов;

— около 2 млрд тонн твердых бытовых отходов; вес мусора, который за год создают 252,5 миллиона жителей планеты (или население Турции за три года), — в среднем 400 кг, или 0,4 тонны на человека;

— в среднем 400 кг, или 0,4 тонны на человека; в 92 раза больше объема перерабатываемого в Турции пластикового мусора — около 1,1 млн тонн в год;

— около 1,1 млн тонн в год; больше объема мусора, ввезенного в Турцию в 2020 году: из Великобритании — в 481 раз (210 тысяч тонн), из стран ЕС — в 226 раз (447 тысяч тонн);

(210 тысяч тонн), (447 тысяч тонн); в 33 раза больше, чем после землетрясения в Японии в 2011 году — свыше 3 млн тонн мусора;

— свыше 3 млн тонн мусора; больше объема мусора, скопившегося на Самосыровской свалке в Казани за 75 лет, — в 2,2 раза (45 млн тонн на 2020 год) и меньше объема мусора, скопившего вокруг Омска, — в 318 раз (почти 32,3 млрд тонн);

(45 млн тонн на 2020 год) и (почти 32,3 млрд тонн); больше накопленного мусора в пандемийном 2022 году: в Москве — в 19 раз (5,2 млн тонн), в Московской области — в 21,5 раза (4,7 млн тонн), в Санкт-Петербурге — в 46 раз (2,2 млн тонн), в Татарстане — в 67 раз (1,5 млн тонн);

(5,2 млн тонн), (4,7 млн тонн), (2,2 млн тонн), (1,5 млн тонн); вес мусора, для сбора которого понадобятся: 198 миллионов контейнеров (в один бак помещается около 510 кг, или 0,51 тонны) и 7,2 миллиона мусоровозов (до 14 тонн на одну машину).

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Татьяна Демина