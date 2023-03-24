В МЧС сообщили об уменьшении необходимого расстояния от мангалов до зданий на участке

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В МЧС сообщили об уменьшении необходимого расстояния от мангалов и жаровен до зданий и построек на участке до 5 метров, такие изменения внесены в правила противопожарного режима в России.



Зона вокруг мангала должна быть очищена от горючих материалов — до 2 метров.

С 0,5 до 1,4 метра увеличили ширину минерализованной полосы, отделяющей граничащие с лесом объекты защиты. Вокруг населенных пунктов, подверженных лесным пожарам, теперь необходимо создавать минерализованную полосу шириной не менее 10 метров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также, согласно изменениям в правилах противопожарного режима, в России вводится требование о необходимости установки извещателей в квартирах и домах, где проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении. Изменения вступили в силу с 1 марта 2023 года.

В связи с нововведением Татарстан выделил более 127 млн рублей на установку автономных дымовых пожарных извещателей в жилье многодетных семей. АДПИ установят в квартирах и домах 70 620 семей.



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Маргарита Головатенко