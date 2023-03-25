Покупка вещей с рук и сортировка мусора: казанцы назвали свои экопривычки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стараются экономить на воде 36% казанцев. Привычка по экономии на ЖКХ и сокращению потребления природных ресурсов в основном присуща респондентам старше 45 лет и в большей степени характеризует представительниц прекрасного пола. Об этом говорится в результатах исследования «Авито».

Еще 34% жителей столицы Татарстана признались, что продают ненужные вещи через интернет. Бывает такое, что на продажу идут и новые, но не пришедшиеся на вкус товары. Такая привычка в основном относится к опрошенным в возрасте от 25 до 34 лет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)/Максим Платонов

Исследование также показало, что 13% казанцев нередко покупают товары с рук, используя такую стратегию в качестве альтернативы покупке новых вещей. Некоторые опрошенные отметили, что таким образом заботятся об экологии. Так, женщины часто покупают одежду, обувь, аксессуары, товары для детей и игрушки, а также предметы интерьера. Мужчины в этом плане отдают предпочтение технике, электронике и товарам для ремонта и строительства. Иногда сильный пол приобретает с рук запчасти и шины.

Кроме этого, некоторые жители столицы Татарстана рассказали, что сортируют мусор — 49%. В этом вопросе наибольшую активность проявляют представители старшего возраста. 39% респондентов помимо этого, используют меньше полиэтилена и пластика. Еще 50% казанцев сдают на переработку батарейки и лампочки — этим в основном занимаются опрошенные в возрасте от 25 до 44 лет.

В октябре 2022 года в результате опроса сервиса «Авито Работа» стало известно, что 90% казанцев разделяют и поддерживают идею заботы об окружающей среде. Еще 12% жителей сообщили, что принимают участие в экологических акциях и проводят субботники. Занимаются раздельным сбором мусора 17% горожан, собирают отходы на переработку — 21%.



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Антон Гаврилов