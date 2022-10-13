Большинство жителей Казани следуют экопривычкам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Большинство жителей Казани разделяют и поддерживают идею заботы об окружающей среде — об этом рассказали 90% респондентов. Более 80% следуют экопривычкам как дома, так и на работе, согласно опросу сервиса «Avito Работа», приуроченного к Российской экологической неделе с 10 по 16 октября.



В Казани регулярная забота об окружающей среде на работе включает разумное потребление бумаги (28%), а еще экономию электроэнергии и воды (21%). Еще 12% жителей сообщили, что принимают участие в экологических акциях и проводят субботники. Занимаются раздельным сбором мусора 17% горожан, собирают отходы на переработку — 21%.

Чаще всех стараются сократить потребление бумаги работники «офисных» сфер: консалтинга (46%), юриспруденции (33%), бухгалтерии и финансов (31%). Субботники и экологические акции распространены среди образовательных организаций (41%). Сбор отходов на переработку чаще организуют представители сферы управления персоналом (25%), производственные предприятия и банки (по 24% в каждой группе).

Среди работников онлайн-торговли (19%) популярно использование экологичной посуды. Маркетологи (15%) и представители сферы искусства (14%) часто занимаются творческой переработкой старых вещей, находя им новое применение.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

— Экологическая повестка становится неотъемлемой частью не только корпоративной культуры, но и повседневной жизни людей. Это важно для молодежи, которая часто становится инициатором проектов по защите окружающей среды, и может стать фактором привлекательности HR-бренда работодателя. По итогам нашего опроса в рамках Российской экологической недели 23% респондентов до 25 лет самостоятельно внедряют экопривычки в рабочий процесс, — отметил управляющий директор «Avito Работы» Артем Кумпель.

В октябре казанские участники «Школьного кубка чистоты» собрали 4 тонны мусора. Экологическая акция прошла на территории будущего парка «Савиновский» на Гаврилова. Мероприятие объединило около 700 школьников со всего города.



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Маргарита Головатенко