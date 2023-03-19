Банк Goldman Sachs дал новый прогноз относительно цен на нефть в ближайшие месяцы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Аналитики американского банка Goldman Sachs поменяли свой прогноз относительно цен на нефть в ближайшее время. Их мнение публикует Bloomberg.

По мнению экспертов, цена фьючерса нефти марки Brent ожидается в пределах $94 за баррель в ближайшие 12 месяцев, а во второй половине 2024 года она будет торговаться по $97 за баррель. При этом ранее в банке прогнозировали рост до $100.

— Цены на нефть упали, несмотря на рост спроса в Китае, учитывая давление на банковский сектор, опасения по поводу рецессии и оттока инвесторов, — полагают аналитики.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В начале недели цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE опустилась ниже $72 за баррель. Такой отметки она достигла впервые с 22 декабря 2021 года.

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Айрат Назипов