В Казани приостановили движение трамваев №5, 6 и 7 до улицы Арбузова

В Казани на остановке «Ветеринарная академия» в направлении ул. Глазунова произошло столкновение двух автомобилей на трамвайных путях, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Приостановлено движение трамвайных маршрутов №5, 6 и 7 до улицы Арбузова.

Добавим, что также на этом участке образовались пробки: движение значительно затруднено по пр. Ямашева.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

В организации уточнили, что на месте уже работают специальные службы.

В Казани продлили ограничение движения по улице Фучика на участке от дома №145а до дома №149. Как сообщили в мэрии, это связано с выносом сетей теплопровода из зоны строительства второй линии метрополитена. До 24 апреля для движения будут закрыты местный проезд и тротуар, а также частично проезжая часть.

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Илина Хакимова