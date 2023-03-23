Россия с 2026-го будет выпускать более 100 самолетов различной модификации в год — это много или мало?

С 2026 года в России планируют выйти на выпуск более 100 отечественных самолетов различных модификаций в год. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2022 год.



— Все решения по необходимому объему финансирования отрасли приняты. Сейчас главное — не снижать набранные темпы, в том числе по модернизации производственных линий, — заявил он.

В ближайшие три месяца свой первый полет должен совершить SSJ100 с российским двигателем ПД-8. Летные испытания прошли опытные образцы Ил-114 и самолета «Байкал». Сертифицированы двигатель ПД-14 и композитное крыло на МС-21.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

100 самолетов — это:

в среднем по восемь самолетов в месяц ;

; больше запланированного выпуска Ту-214 на Казанском авиазаводе имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»): на 2023 год — в 33 раза (три самолета), в 2024 году — в 14 раз (семь самолетов), в 2025 году — в 10 раз (10 самолетов), в 2026 году — почти в 7 раз (15 самолетов), в 2027 году — в 5 раз (20 самолетов);



(три самолета), (семь самолетов), (10 самолетов), (15 самолетов), (20 самолетов); больше числа гражданских самолетов, поставленных «Объединенной авиастроительной корпорацией»: в 2009 году — в 20 раз (пять самолетов), в 2012 году — в 5,5 раза (18 самолетов), в 2013 году — в 3,4 раза (29 самолетов), в 2014 году — в 2,7 раза (37 самолетов), в 2015 году — в 3 раза (31 самолет), в 2018 году — в 4 раза (24 самолета), в 2020 году — в 8 раз (12 самолетов);

(пять самолетов), (18 самолетов), (29 самолетов), (37 самолетов), (31 самолет), (24 самолета), (12 самолетов); больше количества планируемых к выпуску в России МС-21: в 2023 году — почти в 17 раз (шесть самолетов), в 2024 году — в 8 раз (12 самолетов), в 2025 году — в три раза (32 судна), в 2027 году — на 24 (76 самолетов);

(шесть самолетов), (12 самолетов), (32 судна), (76 самолетов); больше выпущенных российских Sukhoi Superjet 100: за 2011 год — в 20 раз (пять самолетов), за 2017 год — в 4 раза (25 самолетов), за 2018 год — в 3,5 раза (28 самолетов), за 2022 год — почти в 17 раз (шесть самолетов);

(пять самолетов), (25 самолетов), (28 самолетов), (шесть самолетов); меньше количества выпущенных за 2022 год самолетов: американским концерном Boeing — почти в 5 раз (480 самолетов); корпорацией Airbus — почти 7 раз (661 судно);

(480 самолетов); (661 судно); меньше числа вертолетов, поставленных российским холдингом «Вертолеты России»: в 2012 году — почти в 3 раза (290 штук), в 2016 году — почти в два раза (188), в 2017 году — в 2 раза (213);

(290 штук), (188), (213); меньше выпуска российских автомобилей: КАМАЗом — в 438 раз (43 828 за 2022 год); АвтоВАЗом — в 2 тысячи раз (в декабре предприятие выпустило 200-тысячную машину, а всего планировала 220 тысяч);

(43 828 за 2022 год); (в декабре предприятие выпустило 200-тысячную машину, а всего планировала 220 тысяч); больше авиапарка авиакомпаний: Azur Air — в 5 раз (22 судно), «Аврора» — в 5 раз (19 самолетов);

(22 судно), (19 самолетов); меньше авиапарка «Аэрофлота» — в 3,5 раза (356 лайнеров на конец 2021-го).

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Татьяна Демина