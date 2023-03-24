Сегодня в Казани ожидается сильный ветер и до +12 градусов

В пятницу, 24 марта, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода. К концу дня ожидается небольшой дождь, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +10 до +12 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +9 до +14°С.

Синоптики также прогнозируют умеренный юго-западный ветер. Местами его порывы могут усиливаться до 15 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

К концу недели в Татарстане воздух прогреется до +15 градусов. По предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, в начале следующей недели очень теплая погода сохранится.

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Татьяна Демина